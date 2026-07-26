Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

GİRESUN (İGFA) - Denetimlerde ekmek ve unlu mamullerin gramajı, satış fiyatları ile ürün etiketleri titizlikle kontrol edildi. Ekipler, belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını incelerken, işletme sahiplerine de yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Zabıta ekipleri, özellikle ekmeklerin belirlenen gramajda üretilip üretilmediğini, fiyat tarifelerinin görünür şekilde asılı olup olmadığını ve ürün etiketlerinin yönetmeliklere uygunluğunu denetledi. Kurallara aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetimlerin periyotlarla sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Zabıta Müdürlüğü'ne bildirerek denetimlere katkı sağlayabilecekleri de vurgulandı.