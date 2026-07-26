İsviçre'de yaşayan Keşanlı Çolak ailesinin kızı Seren Çolak ile İsviçreli Vetsch ailesinin oğlu Philipp Vetsch, Keşan'da düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Hazel ve Sedat Çolak çiftinin kızları Seren ile Evi ve Christian Vetsch çiftinin oğulları Philipp için Bendis Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğüne, ailelerin yakınları, dostları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin en renkli anları ise İsviçreli damat Philipp'in Türk müziği eşliğinde sergilediği performansla yaşandı. Türk ezgilerine kısa sürede uyum sağlayan damat, oyun havalarında davetlilerle birlikte piste çıkarak doyasıya eğlendi. Samimi tavırları ve misafirlerle kurduğu sıcak diyaloglar geceye damga vururken, davetliler de genç damadı alkışlarla destekledi.

Mutlulukları gözlerinden okunan Seren ve Philipp çifti, gece boyunca davetlilerle yakından ilgilenerek bu özel günlerini sevdikleriyle paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Öte yandan Keşan Lisesi 1986 yılı mezunları da Sedat Çolak'ı bu anlamlı gününde yalnız bırakmadı. Düğüne katılan mezunlar, genç çifti tebrik ederek Seren ve Philipp'e bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

Müzik ve eğlencenin gece geç saatlere kadar sürdüğü düğün, pasta kesimi, ilk dans ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan düğün, davetlilerin hafızalarında güzel anılar bıraktı.