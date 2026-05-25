Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Eleşkirt Gençlik Spor Kulübü, Artvin'de düzenlenen Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

Gençler Kategorisi'nde sahne alan kulüp sporcuları, sergiledikleri etkileyici performansla jüri ve izleyicilerden tam not alarak bölge birincisi oldu. Kültürel değerleri sahneye güçlü bir şekilde taşıyan gençler, bu sonuçla Manisa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA AĞRI'YI TEMSİL EDECEKLER

Eleşkirt Gençlik Spor Kulübü'nün elde ettiği bu başarı, Ağrı ve Eleşkirt'te büyük sevinçle karşılandı. Halk oyunları alanında disiplinli çalışmalarını sürdüren sporcular ve antrenörler, bölge yarışmasında gösterdikleri performansla hem ilçelerini hem de Ağrı'yı gururlandırdı. Kulüp tarafından yapılan değerlendirmede, kültürümüzü en güzel şekilde temsil eden genç sporcuların başarısından dolayı büyük mutluluk duyulduğu belirtildi. Sporcular ve antrenörler tebrik edilirken, Manisa'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Eleşkirt Gençlik Spor Kulübü'ne başarı dilekleri iletildi.