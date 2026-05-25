Türkü Dostları Derneği'nin Keşan Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlediği '7 Bölge, 21 Türkü' konseri, türküseverlerden yoğun ilgi gördü.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Keşan Türkü Dostları Derneği (KTDD), Keşan Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlediği '7 Bölge, 21 Türkü' Türk Halk Müziği Konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Keşan Belediyesi Seslim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser, koro ve solo performanslarla izleyicilere Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenmiş türküler sundu.

Konser, KTDD Başkanı ve Koro Şefi Soner Velioğlu yönetiminde gerçekleşirken, salonu dolduran türküseverler zaman zaman duygulandı, zaman zaman neşeli anlar yaşadı. Programın sunumunu Keşan FM Yayın Sorumlusu Buket Birsen Çayır yaptı.

KTDD Başkanı ve Koro Şefi Soner Velioğlu, ülkeyi milleti seviyorum diyebilmek için o ülkeyi tanımak gerektiğini belirterek, 'Eğer türkü söylemiyorsan, türkü dinlemiyorsan, türküyü anlamıyorsan, bence ülkeni sevmiyorsun. Çünkü, milletinle gönül birliği yapamazsın, onların derdiyle dertlenemezsin, empati yapamazsın. Ne yaparsın? İşin kolayına kaçarsın, bizim müziğimizden çok daha eksik ses ve ritimlerle oluşturulmuş pop müzik, rock müzik vs. söylersin. Onları söylemek kolay, zaten insanlar kolayı seviyor.' dedi.

Türk Halk Müziği'nin büyük bir hazine olduğunu vurgulayan Velioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu hazine, 35-65 yaş arasına teslim edilmez sadece. Çocuklar nerede, gençler nerede? Bir yanlış yoldayız! Umarım, döneriz. Eğer dönmezsek, korkarım; ne ülke ne millet ne yurt ne vatan bir şey kalmayacak.'

Hiçbir şey talep etmeden, sadece ziyaret için gittikleri ve 29 yıldır yaptıkları çalışmaları anlattıkları Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'dan, tahmin etmedikleri bir destek gördüklerini ve bu sayede sezonun ikinci konserini Keşan Kaymakamlığı adına gerçekleştirdiklerini de dile getiren Soner Velioğlu, Mercan'a teşekkür etti.

Konser sonunda Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, sahneye çıkarak Velioğlu'na çiçek ve plaket takdim etti. Mercan, 'Türkü ve sanat dolu bu güzel akşamı bize yaşattıkları için tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bayrama böyle bir türkü gecesiyle girmek bizleri mutlu etti' dedi.

Kaymakam Mercan, KTDD'nin 30 yıla yaklaşan birikiminin büyük bir değer olduğunu belirterek,'Ben burada olduğum sürece yanınızda olacağım. Elimizden ne geliyorsa sizi desteklemek bizim borcumuzdur. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum, sağolun varolun.' diyerek, KTDD sanatçılarına ve geceye katılan izleyicilere teşekkür etti.