Mardin Kızıltepe Belediyesi’nin ücretsiz futbol kurslarına Mezopotamya Mahallesi’nden 15 genç kızın katılmasıyla ilçede bir ilk yaşandı. Sporda fırsat eşitliğine örnek olan bu gelişme, kız çocuklarının hem özgüvenini hem de toplumsal rolünü güçlendiriyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Kızıltepe Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlattığı ücretsiz futbol kurslarıyla çocuk ve gençlerin spora yönelmesini desteklemeye devam ediyor. 7-14 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen kurslar, ilçenin farklı mahallelerinde büyük ilgi görüyor. Proje kapsamında şu anda ilçenin üç farklı mahallesinde kurslar aktif olarak sürdürülüyor. Bu kurslar arasında dikkat çeken gelişme ise Mezopotamya Mahallesi’nde yaşandı. İlçede bir ilk olarak, futbol kurslarına mahallede yaşayan genç kızlar da başvurdu. Sayıları 15’i bulan kız çocukları için özel bir eğitim grubu oluşturularak, aynı imkanlardan faydalanmaları sağlandı. Bu gelişme, bölgedeki toplumsal dönüşüm ve cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kız öğrencilerin futbola olan ilgisi hem mahalle halkı hem de eğitmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Spor alanındaki bu çeşitlilik, kız çocuklarının özgüvenini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onların fiziksel ve sosyal gelişimine de katkı sunmayı amaçlıyor. Belediye bünyesinde görevli profesyonel spor eğitmenleri ve futbol antrenörleri tarafından verilen kurslar, haftanın beş günü, saat 14.00 ile 18.00 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde temel futbol tekniklerinin yanı sıra takım çalışması, disiplin, dayanışma gibi değerler de ön plana çıkarılıyor.

Kızıltepe Belediyesi yetkilileri, çocukların sporla tanışmasının yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu projeyle geleceğin yetenekli futbolcularını keşfetmeyi ve onlara profesyonel sporun kapılarını aralamayı hedeflediklerini belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin sporla buluşması ve sosyal bağların güçlendirilmesi gibi çok yönlü hedefleri bir araya getiren bu proje, Kızıltepe’de spora yeni bir soluk kazandırıyor.