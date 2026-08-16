Karatay Belediyesi tarafından ilçedeki okulların ve ihtiyaç duyulan mahallelerin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen halı saha çalışmalarında önemli ilerleme kaydediliyor.

KONYA (İGFA) - Eğitimden spora, sosyal ve kültürel alanlardan fiziki yatırımlara kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, çocukların ve gençlerin sporla daha fazla buluşabilmesi için ilçedeki spor alanlarını geliştirmeye devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında öğrenciler ve mahalle sakinleri, modern, güvenli ve nitelikli spor alanlarına kavuşacak.

8 YENİ HALI SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar kapsamında 3 adet 25x40 metre, 5 adet ise 15x30 metre ölçülerinde olmak üzere toplam 8 yeni halı saha inşa ediliyor.

25x40 metre ölçülerindeki sahalar; Şeyhulema Recepağa Mahallesi Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi, Çatalhüyük Mahallesi Celalettin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Köyceğiz Mahallesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'nde yapılıyor.

15x30 metre ölçülerindeki sahalar ise Mezbaha (Fetih) Mahallesi Karatay TOKİ Anadolu Lisesi, Çatalhüyük Mahallesi Çatalhüyük Anadolu Lisesi, Aziziye Mahallesi Abdülhamid Han Ortaokulu, Mezbaha (Fetih) Mahallesi Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu ve Fevzi Çakmak Mahallesi Karatay Ortaokulu'na kazandırılıyor.

Yeni halı sahalarda yapım çalışmaları hızla devam ederken, sahaların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin modern ve güvenli spor alanlarından faydalanması hedefleniyor.

6 SAHADA YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE

Yeni halı sahaların yanı sıra 6 farklı noktadaki mevcut halı sahada da yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyüksinan Mahallesi Konya Jandarma Komutanlığı içerisindeki 25x43 metre ebatlarındaki saha, Büyüksinan Mahallesi İzzet Bezirci Okulu yanındaki 20x30 metre saha, Sarıyakup Mahallesi Mengene Halı Saha (Büyük Kumköprü Parkı) içerisindeki 30x45 metre saha ve Araplar Mahallesi Karatay Yüzme Havuzu içerisindeki 25x45 metre saha yenileniyor.

Bunların yanı sıra Akkale Parkı içerisindeki 25x40 metre saha ile Çevre Parkı içerisindeki 20x30 metre saha da yenileme çalışmaları kapsamında bulunuyor.

SAHALAR FIFA STANDARTLARINDA DONATILIYOR

Yapılan ve yenilenen sahalar FIFA normlarında suni çim zeminle donatılıyor. Sahaların çevreleri galvanizli kafes tel ile kapatılırken, yürüyüş yolları da kilitli parke ile düzenleniyor. Böylece çocuk ve gençlerin güvenli, modern ve nitelikli alanlarda spor yapabilmelerine imkan sağlanıyor.

KILCA: HALI SAHA SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların ve gençlerin sporla iç içe büyümeleri için ilçedeki spor yatırımlarını artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Karatay'da okulların yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelerde de halı saha çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Kılca, bu yıl 14 halı saha üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Daha önce ilçedeki 30 okula FIFA normlarına uygun 30 yeni halı saha kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Kılca, gençlerin talepleri doğrultusunda yeni spor alanları oluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hasan Kılca, 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli, modern ve nitelikli alanlarda spor yapabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Okullarımızda ve ihtiyaç olan mahallelerimizde halı saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 14 halı saha üzerinde çalışma yapıyoruz. Tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan sahalarımız var, diğer sahalarımızda da çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz. Karatay'ımızın her noktasında çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği alanları çoğaltmaya, gençlerimizi sporun her alanında desteklemeye devam edeceğiz.' dedi.