İspanya merkezli çokuluslu trafo üreticisi Arteche’nin Türkiye fabrikasında 2024-2026 dönemi için sendika ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Buna göre Arteche Türkiye ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanması üzerine imzalar atıldı.

İSPANYA (İGFA) - İspanya merkezli çokuluslu trafo üreticisi Arteche’nin Türkiye fabrikasında, 2024-2026 dönemi için sendika ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Buna göre Arteche Türkiye ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanması üzerine imzalar atıldı.

İmzaların atılmasının ardından, Arteche Türkiye yetkilileri bir açıklama paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: “Bugün, ortak geleceğimizin yararına yapıcı bir diyalog ortamında başarıyla gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) imzalandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, 2026 yılına kadar sosyal istikrarı garanti altına alacaktır.

Uyumlu ve verimli bir çalışma ortamını sürdürmeye kararlıyız ve bu anlaşmanın, çalışanlarımızın refahına ve şirketimizin gelecekteki başarısına olan bağlılığımızı yansıttığına inanıyoruz.”