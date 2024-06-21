Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla yürüttüğü kararlı çalışmalar kapsamında, hakkında arama kaydı bulunan iki şahsı Keşan'da yakaladı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Yakalanan şahıslardan İ.G., "Taksirle Ölüme veya Yaralanmaya Neden Olma" suçundan 10 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve Y.V., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.