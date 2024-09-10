İçişleri Bakanlığı'nın son 5 gündür 81 ilde düzenlediği mahkemece yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik 'Çember-22' operasyonlarında 3 bin 126 şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın aranan suçlulara yönelik 'Çember' operasyonları sürüyor.

Son 5 gündür 81 ilde mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇEMBER-22” operasyonlarında 3 bin 126 şahıs yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yakalanan şahıslardan 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 93 şahıs ile 5-10 yıldır aranmakta olan 21 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahsın yakalandığını açıkladı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, "Aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1833367583782739980