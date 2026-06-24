Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle motorlu araçların uygunluk belgeleri elektronik ortama taşınıyor. Ayrıca yazılım güncelleme şartlarını karşılamayan araçlar için getirilen yasak tarihine ilişkin düzenleme de netleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, motorlu araçlar ve römorkların tip onayına ilişkin yönetmelikte önemli değişikliklere gitti.

Bugünkü Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, araçların uygunluk belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve paylaşılmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirildi.

Yeni uygulama kapsamında imalatçılar, uygunluk belgelerini Araç Sicil ve Tescil Sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği'ne elektronik ortamda iletecek. Veri alışverişi elektronik imza altyapısıyla güvence altına alınırken, belge formatları XML tabanlı standartlara uygun olarak hazırlanacak. Ayrıca tüm veri aktarımında güvenli web bağlantıları ve standartlaştırılmış araç bilgi formatları kullanılacak.

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, yazılım güncellemesi şartlarını karşılamayan tam araçlar için uygulanacak yasaklara ilişkin geçiş süreci de yeniden düzenlendi. Buna göre 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren, yazılım güncelleme gerekliliklerini karşılamayan M ve N kategorisindeki araçların tescili, piyasaya arzı ve hizmete alınması; O kategorisindeki araçların ise imal edilmesi yasak olacak.

Düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek.