Ağustos 2026'da göreve başlayacak yeni birlik ile Keşan, ikinci bot komutanlığına kavuşacak. 12 personel ve 1 kontrol botu bölgede deniz güvenliğini sağlayacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde deniz güvenliğini üst seviyeye çıkaracak önemli bir adım atıldı. Keşan Kaymakamlığı, Sazlıdere Köyü'nün ardından Yayla Köyü'nde de Sahil Güvenlik Yaylaköy Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın kurulacağını duyurdu. Yeni birlik, Ağustos 2026 itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başlayacak.

TOPLAM 12 PERSONEL VE 1 KONTROL BOTU GÖREV YAPACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 22 Mayıs 2026 tarihli genel atamaları kapsamında, Yayla Köyü'nde konuşlandırılacak timin personel ve deniz unsuru kadrosu netleşti. Yapılan planlama doğrultusunda; Tim Komutanı olarak görev yapacak 4 astsubay ve tim personeli olarak görev alacak 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 12 personel ile 1 adet Kontrol Botu, Yaylaköy Kolluk Destek Tim Komutanlığı emrine atandı.

GÜVENLİK, ARAMA-KURTARMA VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DAHA ETKİN OLACAK

Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni birliğin bölgeye sağlayacağı katkılar şu sözlerle ifade edildi:

'Ağustos 2026 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayacak olan yeni birlik ile birlikte, Sazlıdere Köyümüzün ardından Yayla Köyümüzde de Sahil Güvenlik Komutanlığımızın sürekli kolluk hizmeti sağlanmış olacaktır.

Böylece ilçemizde faaliyet gösterecek ikinci bot komutanlığı hizmete alınmış olacak; denizlerimizin güvenliği, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, arama-kurtarma faaliyetleri ile kıyı emniyetine yönelik hizmetler daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülecektir.'

Açıklamanın sonunda, bölgede yeni görevlendirilen Sahil Güvenlik personeline başarı dileklerinde bulunularak, Sahil Güvenlik Yaylaköy Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın Keşan'a ve tüm bölgeye hayırlı olması temenni edildi.