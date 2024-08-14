Bursa’da antika ve el sanatları, 18 Ağustos Pazar günü antika severler ile buluşuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Agora Çarşısı’nda 18 Ağustos 2024 Pazar günü antika ve el sanatları pazarı kuruluyor.

Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği tarafından kurulacak olan antika pazarında yaklaşık 18 yıllık antika eserler ve el sanatları satışa sunulacak.

Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova ile İstanbul’dan antika tutkunlarının katılması beklenirken, antika ürünler 9 bin lira ile 500 bin lira arasında alıcı buluyor.

Bazı stantlarda açık arttırma usulü satışların da yapılacağı öğrenilirken, antikacıların ilgisinin çekildiği Bursa’da Pazar yerinin festival kalabalığında olması bekleniyor.