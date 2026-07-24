Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yönetim kurulunu ağırladı. Görüşmede, Antalyaspor'un yeniden Süper Lig'e çıkması için tüm kentin birlik ve beraberlik içinde kenetleneceği vurgulandı.

ANTALYA (İGFA) - Başkan Vekili Özdemir, Antalyaspor'un zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, 'Biz hiçbir zaman bu şehrin takımına kayıtsız kalmadık. Yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlarla birlikte yeniden Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum' dedi.

52 MİLYON LİRALIK DESTEK

Özdemir, kulübe bu yıl toplam 52 milyon TL nakdi destek sağlandığını açıkladı: 'Kanunun izin verdiği sınırlar çerçevesinde 32 milyon TL, ardından meclis kararıyla 20 milyon TL daha destek verdik. Sporun siyasetin üstünde olduğuna inanıyoruz.'

HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUNUZ

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ise Antalyaspor için yürütülen destek kampanyasının detaylarını anlatarak 'Kulübün mali yapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Zor süreçlerden geçiyoruz ve ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu sezon Antalyaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için mücadele ediyoruz. Sizin de kulübümüze ciddi bir desteğiniz oldu. Maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Mustafa Ergün, Başkan Vekili Büşra Özdemir'i 2026-2027 sezonunun ilk haftasında, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor-Keçiörengücü maçına davet etti.

Kulüp Başkanı Ergün, ziyaret anısına Başkan Vekili Büşra Özdemir'e Antalyaspor atkısı ve adına özel olarak hazırlanan 07 numaralı Antalyaspor formasını takdim etti.