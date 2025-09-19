Bunlar da ilginizi çekebilir

Dr. Zaimoğlu, Antalya’nın huzur ve güvenliğini güçlendirmek için emniyet teşkilatıyla koordineli çalışacağını belirtti.

Toplantıda, Dr. Zaimoğlu’na kentin mevcut durumu, güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında detaylı brifing verildi.

Bursa'da Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, görevine resmen başladı. ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve personel tarafından düzenlenen törenle karşılanan İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, tören sonrasında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.