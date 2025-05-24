Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, son yıllarda gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla şehri daha temiz, daha sağlıklı ve daha çevre dostu bir hale getirmeyi hedefliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün kent genelinde bulunan 36 adet atıksu arıtma tesisi ile günlük ortalama 770.000 metreküp atıksu biyolojik olarak arıtılırken, 2024 yılında sadece işletme için harcanan toplam miktar 1,5 milyar TL’yi buldu. ASAT bu yatırımlar ile sadece Antalya'nın altyapısını güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor. Yapılan yatırımlarla, Antalya'nın kıyı bandındaki mavi bayraklı plajlarının korunması sağlanırken, bölgedeki arıtma altyapısı uzun yıllar boyunca hizmet verecek şekilde modernize ediliyor.

TEMİZ ÇEVRE VE MAVİ BAYRAKLAR

ASAT’ın arıtma yatırımları sayesinde, Antalya sahillerindeki 233 mavi bayrağın korunması sağlanıyor. Bu da sadece turistlerin değil, tüm halkın daha temiz denizlerde yüzebilmesi anlamına geliyor. Ayrıca mavi bayraklı plajlar, çevre dostu Antalya'nın simgesi olurken yerli ve yabancı turistlerin de Antalya’yı tercih etme nedenleri arasında başı çekiyor.

ÇEVRE DOSTU YATIRIMLAR VE SIFIR ATIK

ASAT’ın 2019 yılından bu yana yapımına başlayıp tamamladığı tesisler arasında Serik Atıksu Arıtma Tesisi, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi, Gazipaşa Deniz Deşarj Hattı, Akseki-Murtiçi ve Akseki-Güçlüköy’de yapılan atıksu arıtma tesisleri bulunuyor. Yapılan projelerle, atıksu arıtma süreçlerinden çıkan atıklar sadece çevreye zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda enerji geri kazanımı sağlanarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunuluyor. Serik, Kemer, Gazipaşa gibi ilçelerde yapılan yeni atıksu arıtma tesisleri, 2040 yılına kadar bölgedeki tüm su temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olarak hayata geçirildi. Bu sayede, bölge halkı ve çevresel koşullar uzun yıllar boyunca temiz ve sağlıklı suya erişim imkanı bulacak.

ALT YAPI PROJELERİ SÜRÜYOR

ASAT Genel Müdürlüğü, atıksu yönetimi alanındaki yatırımlarını sürdürerek, Antalya’nın temiz çevre ve sürdürülebilir altyapı hedeflerine ulaşmasını amaçlıyor. Planlanan projeler tamamlandığında, Antalya’nın atıksu arıtma kapasitesi ve çevresel koruma çalışmaları daha da ileriye taşınacak. Devam eden projeler arasından yer alan Lara Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı kapsamında 1,5 milyar TL yatırım ile tesis kapasitesi yüzde 100 artırılarak 1 milyon kişiye hizmet verecek seviyeye çıkarılacak. Adrasan Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarj Sistemi, 100 milyon TL yatırım ile Adrasan koyunun temizliğini güvence altına alacak. Manavgat, Finike, Demre ve Çolaklı’da 2025-2026 yılları arasından tamamlanması hedeflenen yeni deniz deşarj hatları ile atıksu arıtma süreçleri daha verimli hale getirilecek. Çamur Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi, 2 milyar TL’lik yatırımla atıksu arıtma tesislerinden çıkan çamurdan enerji üretecek.