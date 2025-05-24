Ankara Büyükşehir Belediyesi, birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’nde başlattığı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Kale’nin sur duvarlarındaki çatlakları bilimsel tekniklerle onaran ve yapıyı geleceğe güvenle taşımak için gerçekleştirilen çalışmalarda, Almanya’dan getirtilen özel üretim paslanmaz çelik, esnek ve deprem performansı yüksek malzemeler kullanıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

ABB’nin Ankara Kalesi surlarında oluşan çatlakların giderilmesi için başlattığı kapsamlı bakım ve onarım çalışması tamamlandı. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı “Ankara Kalesi Sur Duvarları Restorasyonu” çalışmaları kapsamında; yapısal çatlak onarımı, açıkların kapatılması, duvar dikişleri, tamamlanma, temizleme ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

ALMANYA’DA ÜRETİLEN SPİRAL DİKİŞ MALZEMELERİ KULLANILDI

Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarındaki çatlakların ve deformasyonların etkisinin azaltılması amacıyla ‘duvar dikişi’ yöntemi uygulandı. Statik projeye de uygun olarak gerçekleştirilen çalışmada; Almanya’dan getirtilen özel üretim paslanmaz çelik, esnek ve deprem performansı yüksek malzemeler kullanıldı; spiral dikişi elemanının epoksi ile sabitlenmesiyle ankraj imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca hem yatay yüklere hem de çekme kuvvetlerine karşı dayanımın artırılması amacıyla spiral dikiş elamanı ile derz boşluğunda güçlendirme yapıldı.

SAAT KULESİ, SAAT VE ÇAN YENİLENDİ

Hisarkapı’nın sol kısmında bulunan dairesel burçta ise üst yüzeyden gelen fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla döşemede kazı, dolgu ve andezit yenileme, su yalıtımı işlemleri ile çörten imalatı gerçekleştirildi.

Aynı burçta bulunan saat kulesinin dış cephesi, pencereleri ve kapısı özgün dokusuna uygun şekilde değiştirilerek cephesinde sıva ve boya imalatları da yapıldı. Saat ve çan sistemi de yenilenerek aktif hale getirildi.

SUR DUVARLARINA ZARAR VEREN BİTKİLER TEMİZLENDİ

Sur duvarlarının arka kısmında bulunan ve yolu taşıyan istinat duvarı yenilenerek duvarın sur duvarlarına uygun şekilde derz imalatları tamamlandı. Ayrıca, Kale’deki otoparkın üst kısmında bulunan merdivenlerin kotları düzenlenerek döşeme kaplaması ve korkulukları yenilendi.

Çalışma alanı içerisinde bulunan ve sur duvarlarına zarar veren bitkiler de kalıcı olarak temizlendi.

“SURLARIN RÖNTGENİNİ ÇEKTİK”

Ankara Kalesi’nin Başkentin en önemli simge yapılarından biri olduğunu belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Ankara Kalesi, tarihi boyunca iki kez ciddi onarım görmüş ancak uzun süredir de ihmal edilmişliğin ve yanlış uygulamaların getirdiği sorunlarla karşı karşıyaydı. Aradan geçen süre içerisinde hem yıpranmalar artmış hem de başka olumsuzluklar oluşmuş. İlk başta birinci etap olarak Ankara Üniversitesi'nden bir ekip burada jeoradar çalışması yaptı ve buranın röntgenini çektik. Buradaki su seviyelerini, nem oranlarını yeniden tespit ettik. Bu tespitleri yaptıktan sonra yine Gebze Teknik Üniversitesi'nden bir ekip raporlama yaptı. Dikiş yaptık aslında bu dikişte kullandığımız malzemeleri de Almanya’da yaptırdık. Saat kulesinin de özgün dokusunu bozmadan çalışmasını yaptık. Saat çalışmıyordu, onu da çalışır hale getirdik.”

ESNAF RESTORASYON ÇALIŞMASINDAN MEMNUN

Kale’nin surlarında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yakından takip izleme imkanı bulan bölge esnafı ve vatandaşlar, düşüncelerini şöyle paylaştı:

Ali İhsan Kara: “Surda bir takım çatlaklıklar vardı, zamanla daha da büyüdü. En önemli sorun, hem tehlikeli hem de kötü görüntüydü. Uzun yıllardan beri süregelen bu sıkıntı çözülmüş oldu. Çok memnun olduk. Yurt dışından insanlar geldi bunun tamiratı için ciddi anlamda kalıcı bir tamirat yaptı. Çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi’ne.”

Hasan Bozkurt: “Surumuzun son hali çok iyi oldu. Önceden çatlaklar vardı, çatlakların çok güzel bir şekilde tamiri yapıldı. Çok keyifli bir hale geldi surlar. Sanırım uzun süre dayanacak… Meydanın bu hali çok daha güzel oldu. Biz çok mutluyuz bu halinden surların, çünkü tehlike arz ediyordu, o tehlikeden en azından kurtulmuş olduk.”

Gıyas Koramaz: “Tadilat yapılan surun direkt altındaki esnafım. Kale biliyorsunuz ki Ankara’nın incisi, Ankara’da bir tane, ayrıca Türk bayrağının burada dalgalanıyor olması açısından, tarihsel açıdan çok değerli bir yer. Sur yıllardır kendi kaderine terk edilmişti, çatlaklar oluşmuştu, bunun yanında yıkılma riski vardı. İçeriden çelik kelepçelerle taşları birbirine tutturarak, çatlakları gidererek Ankara halkına çok büyük bir hizmet verdi. Bu çalışmalardan dolayı biz çok mutluyuz. Belediye’mize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bunun yanında da tarihsel önemi olması açısından da bu surlara o görüntü hiç yakışmıyordu. Ayrıca altta esnaf olarak kaldığım için benim açımdan büyük hayati risk vardı tehlike açısından, yukarıdan taşlar dökülmeye başlamıştı, onu da ortadan kaldırdılar, tamamen güvene aldılar.”

-Naciye Tuzsuz: “Tarihimiz çok eski, sahip çıkmazsak bir şey ifade etmez. Güzel bir çalışma olmuş teşekkür ediyoruz.”