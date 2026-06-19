Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin Selçuklu Sahne'de lise ve üniversite öğrencileri için düzenlediği ses ve tiyatro yarışması tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kategorilerinde dereceye giren okul ve öğrenciler için ödül töreni programı düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Selçuklu Sahne Ses ve Tiyatro Yarışmaları'nda ödül töreni heyecanı yaşandı.

Lise öğrencilerinin ses ve tiyatro, üniversite öğrencilerinin ise sadece ses kategorisinde yarıştığı yarışmada; toplam 12 öğrenci ve 3 okul dereceye girerek ödüllerin sahibi oldu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 'SANATA DAİR KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE GENÇLERİMİZE, ÇOCUKLARIMIZA, YETİŞKİNLERİMİZE FIRSAT VERECEĞİZ'

Konya'da sanata dair güzel işler yapmak için gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ' Bu noktada Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bugün çocuk, genç ve yetişkin tiyatro grubuyla, yine çocuk, genç ve yetişkin korosuyla neredeyse her hafta programlar icra ediyor. Hepsi profesyonel bir sanatçı gibi orada sahnede performanslarını en güzel şekilde sergiliyorlar. Sahnede bulunan kişiler aramızdan çıkan ve orada bulunmaya hak kazanan kişiler. Kimi esnaf, kimi öğretmen, kimi avukat, kimi doktor, kimi emekli, hepsi bizden birileri. Bugün burada da genç kardeşlerimizin sahne performanslarını izledik. Profesyonel bir sanatçı gibi performanslarını sergilediler. Şuna inanıyoruz. Gençlerimizden, çocuklarımızdan ve yetişkinlerimizden mutlaka çok yetenekli insanlarımız var. Önce bu yetenekleri ortaya çıkartıyor, sonra da bunları geliştirmeleri anlamında onlara fırsat veriyoruz. Bunun için Selçuklu Belediyemizin Sanat Akademisi artık bundan sonra inşallah Konyamızın medarıiftiharı olan Güzel Sanatlar Lisemizle de çok sıkı bir iş birliği içerisinde olacak. Bu güzel bina ve ortamda sanata dair çok daha güzel işleri hep birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Güzel Sanatlar Lisemizle birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu binadan, bu salon ve dersliklerden nice ses sanatçıları, tiyatro sanatçıları yetişecek. Bizim sanata dair, kültüre dair zaten çok köklü bir geçmişimiz var. Geçmişimizden aldığımız bu güçle gençlerimize, çocuklarımıza, yetişkinlerimize fırsat vereceğiz. Böylece çok daha büyük yetenekler ve çok güzel eserler de ortaya çıkacak. Yarışmaya katılan ve derece alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel başarılar onlarla olur. Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi ekibimize de böyle güzel bir programa icra ettikleri için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum' dedi.

AK PARTİ SELÇUKLU İLÇE BAŞKANI BAĞCI,' YARIŞMADA DERECE YAPAN TÜM EKİBİ VE GENÇLERİ TEBRİK EDİYORUM'

Selçuklu'da kültür ve sanatla dolu dolu bir hafta yaşadıklarını belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı,' Sille Tabiat Okulu, Selçuklu Sanat Akademisi ve Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademi programlarının ardından bugün de ödül töreninde bir aradayız. Selçuklu Belediye Başkanımıza ve ekibine, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu çalışmalara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yarışmada derece yapan tüm ekibi ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun' şeklinde konuştu.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ödül almaya hak kazanan yarışmacıları tebrik etti.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da Selçuklu Belediyesi ile çok güzel işbirlikleri yürüttüklerini belirterek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi.