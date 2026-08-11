Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın depreme dirençli kent hedefi doğrultusunda Gönen'de yürütülen yapı envanteri çalışmaları tamamlanırken, elde edilen verilerle ilçedeki deprem riski taşıyan bölgelerin ve kentsel dönüşüm önceliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı daha güvenli ve dirençli bir Balıkesir oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen BAYES (Balıkesir Yapı Envanter Sistemi) Projesi kapsamında Gönen ilçe merkezindeki yapı envanteri çalışmaları tamamlandı.

GÖNEN'İN YAPI STOĞU MERCEK ALTINA ALINDI

Deprem riski açısından kritik öneme sahip yapı stoğunun bilimsel ve teknik veriler ışığında değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen'deki mevcut yapılar, 360 derece panoramik görüntü alabilen LiDAR teknolojisine sahip araçlarla tarandı.

Elde edilen görüntüler, proje ortağı İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesine bağlı uzman inşaat mühendislerinden oluşan ekip tarafından incelenerek yapı envanterine dönüştürüldü.

Teknik nedenlerle görüntülenemeyen yapılar ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından sahada tek tek tespit edildi. Ekipler, bu yapılarla ilgili gerekli bilgileri özel olarak hazırlanan mobil uygulama üzerinden yerinde kayıt altına alarak BAYES sistemine aktardı.

Böylelikle Gönen ilçe merkezinde envanter verisi eksik olan yapıların da sisteme dahil edilmesiyle çalışma tamamlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Toplanan kapsamlı veriler sayesinde Gönen'in mevcut yapı stoğuna ilişkin önemli bir veri altyapısı oluşturuldu. Yapılacak değerlendirmelerle deprem açısından daha yüksek risk taşıyan bölgelerin hızlı bir şekilde belirlenmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarında öncelikli alanların tespit edilmesi amaçlanıyor.