Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ortaca Belediyesinin iş birliğinde, kadın üreticilerin ekonomik hayata katılımını güçlendirmek ve yerel üretimi desteklemek amacıyla Gökbel Mahallesi'nde ilk kez Üretici Kadın Pazarı kuruldu.

MUĞLA (İGFA) - Kadın Çiftçi Projesi'nin ilk pilot uygulama bölgesi olarak belirlenen Ortaca'da hayata geçirilen proje kapsamında, üretici kadınların emeklerini doğrudan tüketiciyle buluşturacağı pazarın yaz sezonunda Gökbel'de, kış döneminde ise Ortaca ilçe merkezinde düzenli olarak kurulması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticilerine yönelik destek çalışmaları kapsamında hayata geçirilen etkinlikte, üretici kadınlar bir araya gelerek hem ürünlerini sergiledi hem de dayanışma mesajı verdi.

ÜRETİCİ KADIN PAZARI DÜZENLİ OLARAK KURULACAK

Programda konuşan Ortaca Belediye Meclis Üyesi Şehnaz Aybey, Gökbel'de ilk kez kurulan Üretici Kadın Pazarı'nın kadın emeğinin görünür hale gelmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Aybey, yaz boyunca Gökbel'de kurulacak pazarın kış aylarında Ortaca'da da devam edeceğini belirterek, bu çalışmanın kadınların üretimlerini doğrudan değerlendirebilecekleri kalıcı bir modele dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti.

'ÜRETEN KADINLAR GÜÇLENDİKÇE KIRSAL DA GÜÇLENECEK'

Tarımın ülkenin kalkınmasındaki stratejik önemine dikkat çeken Aybey, üretici kadınların desteklenmesinin kırsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Aybey, 'Üreten köylü bu memleketin can damarıdır. Tarım, kalkınmanın temelidir. Kadınlar ürettikçe hem aile ekonomisine katkı sağlayacak hem de toprağına sahip çıkmaya devam edecektir. Bugün pazarımızla ilk adımı attık. Bundan sonraki süreçte oluşturacağımız üretici gruplarıyla kadınların üretimlerini daha da geliştirmeyi ve kendi emeklerinden gelir elde etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.' dedi.

﻿KOOPERATİFLEŞME VE KATMA DEĞER HEDEFİ

Etkinlikte Ortaca Gölbaşı Kadın Kooperatifi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Kooperatif bünyesinde hayvancılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, kekik, defne ve sebze üretimi gibi alanlarda faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtilirken, üretilen ürünlerin işlenerek katma değer kazanması ve yurt içi ile yurt dışı pazarlara ulaştırılması hedefi paylaşıldı.

Programda söz alan üretici kadın temsilcileri de Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere yönelik desteklerinin üretime önemli katkı sunduğunu belirterek, düzenli olarak kurulacak üretici pazarının kadınların ekonomik yaşama katılımını güçlendireceğini ifade etti.

Kadın üreticiler, kooperatifleşmenin yaygınlaşması ve kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek destek veren herkese teşekkür etti.