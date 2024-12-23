Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş, İbradı, Korkuteli ve Finike ilçelerinde yol bakım onarımı gerçekleştirerek, bozulan yolları güvenli ve konforlu hale getirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi’ne bağlı ekipler ilçelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrası yollar güvenli ve konforlu hale geliyor. Kırsal Hizmetler İbradı ilçesinde Avasun yolu, Ürünlü ve Ormana mahallelerinde bozulan yollarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

KORKUTELİ’NDE YOL BAKIMI

Kırsal Hizmetler ekipleri, Korkuteli Datköy, Nebiler ve Kozağacı mahallelerinde de yolların bozulan bölümlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Naldöken mevkiinde 7.5 kilometre yol çizgi çalışması yapıldı. Kaş’ta Çayköy Çavdır Mahalleleri arasında yol onarımı yapılırken, Ova Mahallesi’nde de kasis boyama çalışması gerçekleştirdi.

FİNİKE’DE ASFALT

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Finike Saklısu Mahallesi Kerimoğlu Sokak’ta sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı. Çalışmayı yakından takip eden Saklısu Mahalle Muhtarı Atalay Topalşahin, “Mahallemize desteklerinden dolayı Muhittin Böcek Başkanım ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim” dedi.