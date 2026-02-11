Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğiyle yürütmekte olduğu 'Yerel Gençlik Politikası Programı' kapsamında düzenlenen Antalya Yerel Gençlik Forumu sonrasında Araştırma Sonuçları Toplantısı gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğiyle Yerel Gençlik Politikası Programı kapsamında geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen forum sonrasında elde edilen verileri kamu kurum temsilcileriyle paylaşmak için bir toplantı düzenlendi.

SONUÇLAR KURUM TEMSİLCİLERİYLE PAYLAŞILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde yapılan toplantıda hem araştırma sonuçları hem de forumun sonuçları temsilcilerle paylaşıldı.

Antalya Yerel Gençlik Forumu sonrasında politika metninin şekillendirilerek Nisan ayı ortasına kadar Antalya Yerel Gençlik Politika Belgesi'nin kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, 'Yerel Gençlik Politikası Programı kapsamında yazılı bir politika belgesi ortaya koyulacak. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak.

Gençlerle yapılan saha araştırmaları, dile getirilen sorun ve ihtiyaçlar ile çözüm önerilerini diğer kamu kurumlarıyla da paylaşıyoruz. Elde edilen verilerin ve saha çalışmalarının sadece Büyükşehir Belediyesi değil, diğer kamu kurumlarıyla da ele alınması ve işbirliği yapılması için toplantı düzenlendik' diye konuştu.

GENÇLERİN KATKISIYLA BELGE HAZIRLANACAK

Yerel Gençlik Politikası Program Koordinatörü Mustafa Onur Kaygısız da 1,5 yıldır devam eden Yerel Gençlik Politikası programının sonuna yaklaştıklarını söyleyerek, 'Forumda 100 genç Antalya'daki ihtiyaçları sorunları ve çözüm önerilerini bizlerle paylaştı. Bizler de bu verileri kentteki diğer kamu kurum temsilcileriyle paylaşmak istedik.

Antalyalı gençlerin katkısıyla Yerel Gençlik Politikasını bir belge olarak hayata geçmiş olacak. Yereldeki gençlerin sorunları sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çözümleriyle sınırlı değil, farklı kamu kurumlarının da sorumlulukları var. Onlar da çalışmalarında bu verileri kullanırsa gençlerin faydası olacağını düşünüyoruz' dedi.