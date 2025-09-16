Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşan yağmur sezonu öncesinde şehir genelinde yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yağmur sezonu başlamadan önce şehir genelindeki yağmursuyu hatlarını temizleyerek altyapıyı sorunsuz hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda şehrin önemli arterlerinden biri olan Antalyaspor Kavşağı’nda hat temizliği çalışmalarına başladı. Gerekli trafik ve çevre güvenliği önlemleri alınarak sürdürülen çalışmalarda, hatlarda biriken atık ve tortular temizlendi.

Yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla, anlık sağanaklarda yaşanabilecek su baskını, tıkanıklık ve yollarda oluşan göllenmenin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI İLÇELERDE

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmasını Antalya’nın ilçelerinde de tüm hızıyla sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Demre Belediyesi iş birliğiyle kış ayları öncesinde yürütülen çalışmalarda, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu ızgaraları, kanallar ve hatlar temizlenerek suyun tahliyesinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını hedefliyor.

Özellikle tıkanıklığa sebep olan çamur, yaprak ve katı atıklar temizlenerek altyapının daha etkin çalışması sağlanıyor. Çalışmaların kış ayları boyunca da periyodik olarak devam edecek.