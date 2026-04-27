Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Devlet Hastanesi önünde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

ORDU (İGFA) - Yapılan çalışmada daha önce taş döşeme olan acil servis girişi ve otopark bölümünü sıcak asfaltla modern bir görünüme kavuşturan ekipler, poliklinik girişlerinin bulunduğu alanda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan düzenlemelerle birlikte hastane çevresinde hem ulaşım konforunun artırılması hem de hasta güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar tamamlandığında, özellikle acil durumlarda kullanılan alanların daha işlevsel hale gelmesiyle birlikte vatandaşların hastaneye erişimi daha hızlı ve kolay olacak.