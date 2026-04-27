Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Nisan e-muhtırasının 19. yılı için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçtiğine dikkati çekerek, 'Bu girişim, doğrudan millet iradesini hedef alan, demokratik meşruiyeti yok sayan bir vesayet teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. O gece verilen cevap netti: Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil; devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır' dedi.

15 Temmuz'da ise milletin lideriyle birlikte darbecilere tarihe geçen bir ders vermiş; iradesine ve vatanına sahip çıktığına vurgu yapan Duran, 'Demokratik meşruiyetin dışına çıkan hiçbir girişim, hiçbir darbe, millet iradesinin yerine geçemez. Türkiye'nin istikameti milletin iradesidir. Bu irade ne tartışmaya açıktır ne de herhangi bir odağın müdahalesine bırakılabilir' ifadelerini kullandı.