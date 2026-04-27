Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türk Halk Müziği -Türk Sanat Müziği 'Şarkı veTürkü' Konseri', sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Türk Halk Müziği - Türk Sanat Müziği 'Şarkı ve Türkü' Konseri', Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Orhangazi Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.





Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin en sevilen parçalarının seslendirildiği konser, izleyicilere hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşattı.

Türk Halk Müziği'nin içten ezgileri ile Türk Sanat Müziği'nin zarif eserlerinin harmanlandığı gecede, repertuvar dinleyicilerden tam not aldı. Müzik dolu gece, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.