Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu, engelli vatandaşların şehir içi toplu ulaşıma erişilebilirliği kolaylaştırmak ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla otobüs şoförlerine yönelik hizmet içi eğitim başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinde gerçekleşen ilk eğitim seminerinde, bedensel engelli vatandaşların toplu ulaşım araçları kullanımında yaşadıkları problemler, durak ve rampaların daha rahat ve sorunsuz kullanımı, şoförlere gelen talepler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

TÜM ŞOFÖRLER EĞİTİM ALACAK

Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, eğitimlerin belediyeye ait 700 ve özel sektöre bağlı 450 şoförü kapsadığını belirterek, “Otizm farkındalık eğitimleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından veriliyor. Ayrıca ilgili sivil toplum kuruluşları da sürece katkı sağlıyor. Toplantılardan çıkan talepler, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek çözüme kavuşturulacak” dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI EĞİTİM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural ise eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Sahada yaşanan sıkıntılar ve memnuniyetler paylaşıldı. Kent Konseyinde dile getirilen erişilebilirlik sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım sergileneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

OTİZM FARKINDALIĞI HER ALANDA ARTMALI

Otizmli bireylerin toplu alanlarda karşılaştığı önyargılara dikkat çeken Sosyal Çalışma Uzmanı Emre Yakalı, “Otobüs şoförlerine otizm farkındalık eğitimi verdik. Katılımları ve ilgileri için teşekkür ediyoruz” dedi.

ŞOFÖRLER İÇİN FAYDALI OLDU

Eğitime katılan otobüs şoförü Mihriban Kılınç, seminerin kendileri için oldukça faydalı geçtiğini belirterek, “Otizmli bireylerle karşılaştığımızda nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Yardımın talep edilmeden yapılmaması gerektiğini anladık. Bu farkındalığı halkımızın da kazanması gerekiyor” şeklinde konuştu.