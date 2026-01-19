Tüm yurtta etkisini sürdüren soğuk hava Antalya'da da tarımı olumsuz etkilerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dijital tarım uygulaması üreticilere büyük kolaylık sağladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da dijital sensörler sayesinde üreticiler seralarının sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarından anlık takip ederek don ve hastalık riskine karşı hızlı önlem alabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımla teknolojiyi buluşturduğu dijital dönüşüm hamlesi kırsal bölgelerdeki üreticilere sensör desteğiyle güçleniyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dijital tarım uygulamaları sayesinde üreticiler seralarının sıcaklık, nem ve sulama verilerini cep telefonları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.

Dijital sensörler sayesinde ürünlerin ihtiyacına göre gübre, su ve ilaç kullanımı belirleniyor; bu sayede hem maliyetler azalıyor hem de çevre korunuyor. Soğuk havalarda don riskine karşı nöbet tutmak zorunda kalan üreticiler artık erken uyarı sistemleriyle daha güvenli ve verimli üretim yapabiliyor.

DİJİTAL SENSÖR HİBELERİ SÜRÜYOR

Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde de sera üretimi yapan çiftçilere yönelik hava sensörü hibeleri sürüyor. Alarm kurma özelliği sayesinde özellikle soğuk ve don tehlikesi bulunan bölgelerde büyük kolaylık sağlayan sistem, biber yetiştiriciliğinde kritik öneme sahip nem yönetimini destekleyerek hastalık riskini azaltmaya ve kimyasal tüketimini düşürmeye katkı sunuyor. Sistemin yıllık işletim ücreti ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

DEĞERLER ANLIK İZLENEBİLİYOR

Sistem sayesinde soğuk havalarda soba yakmak için seraya sürekli gelip gitmeden kurtulan üreticiler uygulama üzerinden değerleri anlık izleyebiliyor. Uygulama içerisindeki alarm ve uyarı bildirimleri sayesinde sıcaklık belirlenen seviyenin altına düştüğünde hızlı şekilde önlem alınabiliyor. Don riski oluştuğunda üreticiler seraya giderek sobalarını yakıyor, ürünlerini koruma altına alıyor.

ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Kurşunlu Mahallesi'nde seracılık yapan Ali Patır sistemin büyük kolaylık sağladığını belitti. Patır, 'Bizlere büyük bir yardımı oluyor. Antalya merkezinde bir işimiz olduğunda, yoğun olduğumuz zamanlarda aklımız serada kalmıyor.

Yakın zamanlarda Isparta iline gitmiştim, oradan da cep telefonumdan seramın değerlerini kontrol ettim. Derece kötü ise evdekilere haber veriyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi dijital tarım uygulaması ile bizlere büyük kolaylık sağladı. Teşekkür ederiz' dedi.