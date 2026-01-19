Ege Bölgesi'nde kış turizminin yükselen değeri Denizli, Kayak Merkezi ile Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda hafta sonu yaşanan yoğunlukla dikkat çekti. Denizli ve çevre illerden gelen binlerce ziyaretçi, yenilenen tesisler ve kışa özgü doğal güzelliklerle kent turizmine canlılık kazandırdı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli merkeze 75 kilometre uzaklıkta, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde, 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ eteklerinde yer alan Denizli Kayak Merkezi; hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden pistleri, doğal kar kalitesi ve modern tesisleriyle yoğun ilgi gördü.

Kuzey ve kuzeybatı yönelimli yamaçları sayesinde toz ve kristal kar yapısına sahip olan merkez, özellikle snowboard tutkunlarının da tercih noktası oldu.



KAYAKSEVERLERDEN BOZDAĞ'A BÜYÜK İLGİ

Günübirlik tesisleri, altyapı olanakları ve doğal topoğrafyasıyla öne çıkan Denizli Kayak Merkezi, kalabalık büyük kayak merkezlerine alternatif arayan vatandaşlar için hem ekonomik hem de keyifli bir seçenek sundu.

Hafta sonu boyunca pistlerde yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler şehir stresinden uzak, doğayla iç içe bir kış deneyimi yaşadı.



TELEFERİKLE ZİRVEYE YOĞUN ZİYARETÇİ AKIŞI

Denizli'nin kış turizmine katkı sağlayan bir diğer önemli nokta olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası da hafta sonu binlerce kişiyi ağırladı.

Bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete giren teleferik, ziyaretçileri 1.500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na güvenli ve konforlu bir yolculukla taşıdı. Kış mevsiminin etkisiyle beyaza bürünen yayla, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olurken, ziyaretçiler eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Teleferik hattında gün boyu yoğunluk yaşanırken, Bağbaşı Yaylası'nda hafta sonu boyunca renkli görüntüler oluştu.