Antalya Büyükşehir Belediyesi, üzüm ve pekmez üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçelere üzüm sıkma makinesi hibesinde bulunuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üzüm sıkma makineleri gelen talepler doğrultusunda mahalle mahalle dolaşarak pekmez üretimi yapan üreticilere destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticilere makine desteği sağlamaya devam ediyor. Antalya genelinde toplamda 23 üzüm sıkma makinesi mahalle mahalle dolaşarak pekmez üretiminde kullanılıyor. Pekmez üretiminde insan gücüyle saatler sürecek üzüm sıkma işlemi üzüm sıkma makinesi ile dakikalar içerisinde yapılarak üreticilere iş gücü sağlıyor. Zaman ve ürün kaybının da önüne geçen makineler üreticilerden yoğun ilgi görüyor. Antalya'da üzüm üretiminin en çok yapıldığı ilçelerin başında yer alan Elmalı'nın mahallelerine gelen talepler doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 üzüm sıkma makinesi hibe edildi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Elmalı Yuva Mahallesinde üzüm sıkma makinesini kullanan Mahmut Karakaya isimli üretici, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı hibe destekleri için memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: 'Emekli olduktan sonra Yuva mahallemizde bağ bahçe işleri ile uğraşmaya başladım.

Her yıl hasadını yaptığımız üzümlerden pekmez üretimi yapıyoruz. İlk yapmaya başladığım zamanlarda üzüm sıkma işini ayaklarımla yapıyordum. En az 5 saat uğraşarak üzümün suyunu çıkarmaya çalışıyorduk. Ayaklarımız bacaklarımız ağrıyordu. Yorgunluktan 3 gün yattığımı biliyorum. Muhtarımız sağ olsun Büyükşehir Belediyemizden talepte bulunarak mahallemize böyle bir makine getirtti. Bu uzun ve meşakkatli işlemi 10 dakika içerisinde hallediyor. Emek döneminden teknoloji dönemine geçtik. Büyükşehir Belediyemize destekleri için çok teşekkür ederiz' dedi.