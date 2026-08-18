Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki Dijital Vatan Akademisi'nin açılış dersini verdi. Tekin; millî birlik, beraberlik ve vatanseverlik değerlerinin yeni müfredatta öncelikli olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenen Dijital Vatan Akademisinin açılış dersini verdi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Dijital Vatan Akademisi' eğitim programı, başladı. Açılış dersinde konuşan Bakan Tekin, göreve geldiği günden bu yana birlik ve beraberlik konularına atıfta bulunduğunu belirtti.

Bunun temin edilmesinin önünde engel olarak duran şeylerle de mücadele etmeye çalıştığını, çeşitli nedenlerle oluşan sorunları ortadan kaldırabilecek yegâne kurumun da Millî Eğitim Bakanlığı olduğunu ifade eden Tekin, 'Herkes çocuğunu henüz daha 66 aylıkken, Millî Eğitim Bakanlığına emanet ediyor ve 12 yıl boyunca biz bu emanete sahip çıkmaya, bu emaneti yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim müfredatımızın içeriği, inşa ettiğimiz kavramsal çerçeve çok önemli. Bu kavramsal çerçeveyi inşa ederken de millî birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için önemli.' diye konuştu.

Kuşak olarak 1980'li, 1990'lı yılları yaşadıklarını, o yıllarda millî birlik ve beraberliği, anayasa ve devlete olan sadakati zayıflatan olayların zihinlerinde çok derin izler bıraktığını hatırlatan Tekin, bu izleri yok edecek, sadakat bağını yeniden inşa edecek adımlar atmaya çalıştıklarını aktardı. Bakan Tekin, 1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan siyasi, toplumsal olaylara ve vatandaşların yaşadığı zorluklara değinerek 28 Şubat sürecinde insanların inanç temelli ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Böyle bir ortamda millî birlik, beraberlik ve vatandaşların devlete olan itimadını sağlamaya imkân olmadığının altını çizen Tekin, 'Bunu başarmanın yolu; çocuklarımıza, gençlerimize bütün bu aksaklıkları, olumsuzlukları giderecek bir şuur vermek olması gerekiyor.' dedi. Tekin, 2023'te göreve geldikten sonra yeni müfredatı hayata geçirdiklerini, millî ve manevi değerleri, vatana bağlılığı, milletin değerlerine sahip çıkmayı da bu müfredatın bir parçası hâline dönüştürdüklerini anlattı. Bunu yaparken de konunun uzmanlarının yer aldığı altı komisyon kurduklarını ifade eden Bakan Tekin; 'dijital vatan, mavi vatan, gök vatan' gibi kavramları da çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla müfredata yerleştirdiklerini dile getirdi.

