Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne (IUS) resmi ziyarette bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın, IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı ile gerçekleştirdiği görüşmede Kayseri Üniversitesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasındaki akademik ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkânlar ele alındı.

Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında gelecekte gerçekleştirilecek ortak çalışmalara çerçeve oluşturacak 'İkili İş Birliği Mutabakat Zaptı' (MoU) imzalandı. Anlaşmayla ortak akademik ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki kurum arasındaki akademik etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Görüşmede ayrıca her iki üniversitenin uluslararasılaşma ve akademik iş birliğini geliştirme yönündeki ortak iradesi vurgulanırken, imzalanan anlaşmanın somut ortak projelere ve yeni akademik fırsatlara dönüştürülmesi konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kayseri Üniversitesi ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün, iki kurum arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor.