Antalya Büyükşehir Belediyesi mobil kuaför ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmeti ile Toros dağının eteklerinde kurulan merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Köylerinde kuaför ve berber bulunmayan, bu ihtiyaçları için kilometrelerce uzaklıktaki ilçe merkezlerine gitmekte zorlanan vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi’nin mobil kuaför tırı yetişiyor. Mobil kuaför, kimi zaman kavurucu yaz sıcağında kimi zaman ise dondurucu soğukta, ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerle ilçe merkezlerine gidemeyen köylülere büyük kolaylık sağlıyor.

KUAFÖR AYAKLARINA GELİYOR

Her hafta merkeze uzak köyleri ziyaret eden mobil kuaför tırı, köy meydanına park ediyor. Kadını erkeği, çocuğu yaşlısı 7’den 70’e tüm vatandaşlara hijyen kuralları içinde saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Kuaför ekibi, yaşlılık, rahatsızlık ya da engeli nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları da evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencileri de ihmal etmeyen mobil tır, köy okullarının bahçesine park ederek, çocukların saçını istedikleri gibi kesip, şekil veriyor.

7 BİN 958 KİŞİYE KUAFÖRLÜK HİZMETİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Kuaför hizmetinden 1 Ocak 2024 tarihinden buyana bir yıllık süre içerisinde 19 ilçeden 7 bin 958 vatandaş hizmet aldı. Mobil Kuaför Tır’ı 153 mahallede park ederek vatandaşların kişisel bakımını gerçekleştirdi. Özellikle, engelli, yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlar ayaklarına kadar gelen kuaför hizmetinden büyük memnuniyet duydu. Mobil hizmetten faydalanan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.