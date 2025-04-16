Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği “Temel Yelken Eğitimi” kursuna katılan minik yelkenciler başarı sertifikalarını aldı. Yelken sporculuğunun temel inceliklerini uygulamalı derslerle öğrenen çocuklar yelken sporunun geleceği olacak. ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Konyaaltı Varyant altında yer alan Antalya Yelken Kulübünde bu yıl ilk kez düzenlenen kurslara katılan 6-12 yaş arası 15 öğrenci, üç haftalık eğitimlerinin ardından başarı sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Türkiye Yelken Federasyonu onaylı Türk yelken eğitim programı D-1 başarı sertifikalarını alan minikler geleceğin yelken sporcusu olma yolunda ilk adımını attı. Miniklere deniz sevgisi ve yelken sporunun aşılanması sağlanan yelken kursunda teorik ve suda uygulamalı eğitimler verilerek yelkenciliğin temel ilkeleri öğretildi.

DÜNYA STANDARTLARINDA YELKEN EĞİTİMİ

Temel yelken eğitim programı hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Yelken Antrenörü Şükrü Yaşar Can İnce “Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlediğimiz temel yelken eğitimi programımızda 15 öğrencimize yelken eğitimi verdik. Bizim için eğitimler önce çocuklarımızın güvenliği ile başlıyor. Yelkencilik bir ekstrem spor bu nedenle güvenli bir şekilde öğrendiklerinden emin olduktan sonra öncelikle keyif almaları bizim için önemli. Bu sürecin ardından performansı da esas alarak eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Müfredatımızın sonunda her öğrencimiz bir tekneyi A noktasından B noktasına kendi imkânlarıyla tek başına götürebilecek yelken eğitimlerini aldılar” dedi.

NORMAL ŞARTLARDA ULAŞAMAYACAĞIMIZ BİR EĞİTİM

Çocukların yelkencilik sporuna yönlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Öğrenci velisi Gülçin Çalışkan “Oğlumu yelken kulübüne eğitim alması için gönderdim. Çocuğum yelkenciliği çok sevdi, severek benimseyerek kurslara katıldı. Bu kursların devamının gelmesini dileriz. Bir sonraki eğitimde de küçük kızımı göndermeyi düşünüyorum. Çocuklarımıza böylesine güzel bir imkân tanıdıkları için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Normal şartlarda ulaşamayacağımız bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Hem maddi olarak hem de imkânlar olarak böyle bir kursun olmasından dolayı çok mutluyuz“ diye konuştu.

‘YELKENCİLİĞİ ÇOK SEVİYORUM’

Yelkencilik eğitimlerinin çok keyifli geçtiğini söyleyen ilkokul öğrencisi kursiyer Osman Kaan Güç de yelkenciliğe annesinin yönlendirmesi ile başladığını söyledi. Güç, “Yelkenciliği merak eden herkese tavsiye ederim. Bizlere bu imkânları sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim” dedi.

İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi kursiyer Elif Ceren ise “ Yelkeni ben çok sevdim, yelken eğitimimi devam ettirmek istiyorum. Heyecanla kurslara katıldım. Bu kurs sayesinde yelkenciliği çok iyi öğrendik. Kurs süreci eğlenceli geçti. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.