Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkânı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek ve motor becerilerini güçlendirmek amacıyla 'Eğitsel Oyunlar' eğitimi veriliyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) 7'den 70'e herkesin spor yapmasına ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya devam ediyor.

ASFİM'lerde çocuklar da unutulmuyor. ASFİM'in, çocuklara yönelik ücretsiz Eğitsel Oyunlar dersleri yoğun ilgi görüyor. Şehrin geleceği olan çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için sunulan hizmetten 7- 9 yaş aralığındaki çocuklar faydalanıyor. Derslerle birlikte, miniklerin hem bedensel hem de mental gelişimini desteklemek amaçlanıyor.

MOTOR BECERİLERİ, AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİME KATKI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Spor Eğitmeni olarak görev yapan Tayyibe Nur Böcekdere, 'Eğitsel oyunlar kursu bu dönem yeni açıldı. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

Çocukların takım çalışması, reaksiyon, el göz koordinasyonu ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik katkı veriyor. Eğitsel oyunlar, çocukların hem akademik hem sosyal gelişimini destekleyen etkili bir öğrenmedir. Derslerimize ilgi ve katılım yüksek. 25 öğrencimize haftanın 3 günü eğitim veriyoruz. Ailelerden de olumlu tepkiler alıyoruz' diye konuştu.

ASFİM'DE ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Öğrenci velisi Duygu Sağdıç, kızının 3 dönemdir ASFİM'deki jimnastik derslerine geldiğini belirterek, 'Kızım kurslara çok mutlu geliyor. Hem fiziksel gelişimine hem de sosyal gelişimine kurs katkı veriyor.

Bu dönem de eğitsel oyunlar kursuna başladı. Yeni kursunda çocuklarımıza olumlu gelişmeler katacağını düşünüyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çocuklarımıza sağladığı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum' dedi.