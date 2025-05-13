Antalya Muratpaşa’da restoran, kafe, lokanta, pastane gibi gıda işletmeleri için hijyen ve güvenlikte yeni bir dönem başlıyor.ANTALYA (İGFA) - İşletmelerin standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Gold Town Sertifika Programına başvurular başladı. Programa katılmak isteyen işletmelerin tek yapması gereken, başvurularını goldtown.muratpasa-bld.gov.tr adresinden tamamlamak.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve dünya devi hijyen markası Diversey ile güçlerini, Antalya’yı hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir şehir haline getirmek için birleştirdi.

Hayata geçirilen Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Programıyla Türk turizminin başkenti Antalya’da, turizmin en önemli bileşenlerinden gastronomi alanında gıda güvenliğinin artırılması, şeffaflık ve güven ortamının oluşturulması, ekonomik katkı ve bölgesel değerlerin korunması, işletmeler arası işbirliği ve sürekliliğin sağlanması hedefleniyor.

Restoranlardan kafelere, lokantalardan pastanelere birçok işletme, gönüllülük esasına dayanan bu programa başvurarak belirlenen kriterleri karşılamaları halinde Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikası almaya hak kazanacak. Sertifika alan işletmeler uluslararası standartlara uygunluklarını ziyaretçilerine belgeleyebilecek. Antalya artık yalnızca deniziyle, güneşiyle değil hijyenik, güvenilir ve kaliteli gastronomi duraklarıyla da anılacak.

Muratpaşa ilçe sınırlarında yer alan işletmeler için geçerli olan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Serifika Programına katılmak isteyen işletmelerin goldtown.muratpasa-bld.gov.tr adresinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.

