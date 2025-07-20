Antalya Kumluca Eğitim Vakfı (KUMEV) tarafından açılan davada, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kapatılmasına ilişkin alınan karar yargıdan döndü.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Ankara 8. İdare Mahkemesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 11 Aralık 2024 tarihli toplantısında aldığı kapatma kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, fakülte bünyesindeki Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümlerinin kapatılmasına gerekçe gösterilen öğretim elemanı eksikliği, uygulamalı derslerin zorluğu ve hastane kapasitesi gibi sorunların çözülebilir nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, ilgili bölümlerin son yıllarda tam kontenjanla öğrenci aldığı ve ciddi talep gördüğü vurgulanarak, kapatma kararının kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olmadığına hükmedildi.

İstinaf yolu açık olmakla birlikte, mahkemenin kararı doğrultusunda Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ile bağlı bölümlerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.

BAŞKAN AVCIOĞLU: "TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Karara ilişkin açıklamada bulunan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "Bu kararla birlikte Sağlık Bilimleri Fakültemizde eğitim-öğretimin devam edecek olması hepimizi mutlu etmiştir. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olmaya ve fakültemiz için her zaman elimizden gelen çabayı sürdürmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.