Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla kent içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve çevreci hale getirmek amacıyla filosuna 25 yeni otobüs daha kattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Temin edilen 25 yeni otobüs için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde teslim töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Anadolu Isuzu Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokratları, belediye personeli, şoförler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Anadolu Isuzu Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, 'Isuzu olarak burada teslimatını gerçekleştirdiğimiz 25 adet otomatik şanzımanlı Isuzu Novociti Life otobüslerimiz Eskişehir'in ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek, Eskişehir halkına daha güvenli, konforlu ve kaliteli seyahat etme imkânı sağlayacaktır. Engelli erişimine uygun, alçak tabanlı, en son yürürlüğe giren GSR regülasyonlarını kapsayan, aynı zamanda Türkiye'de resmi olarak ilk kez uygulanan 112 acil servis entegrasyonlu, kapalı devre kamera sistemli Novociti Life otobüslerimiz Eskişehir halkına konforu ve güveni sunacaktır. Isuzu olarak biz bundan sonraki tüm yatırımlarınıza da talip olmaya devam edeceğimizi belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ve kıymetli Eskişehir halkına otobüslerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.' dedi.

'Eskişehir şehir olarak erişilebilir ulaşım ağına sahip nadir şehirlerden biri.' diyen CHP Eskişehir Jale Nur Süllü, 'Yıllar önce başlayan Ulaşım Master Planı ile hazırlanan çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım atağı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'nin yeni gerçekleştirdiği ataklarla devam ediyor. Ben bu sürece katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Diğer yandan Başkan Ünlüce, 'Biliyorsunuz 15 tramvay ve 15 elektrikli otobüs alımı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı. Bu da yaklaşık itfaiye araçlarıyla beraber 4 milyara yakın bir yatırım gerektiriyor. Bununla ilgili kredi arayışlarımıza başladık. Geçmiş yıllarda 10 milyon Euro'luk yine bir yatırım programına onay verilmişti. O dönemde elektrikli otobüs almak için yaklaşık 5 yıl süren bir süreci vardı. Ne yazık ki o dönemde izinler çıkmamıştı. Şimdi bu gelen yatırım programına alınmasıyla beraber biz de kredi arayışımıza başladık. Bu sene içinde umuyoruz ki krediyi bulmamızla beraber bu programı da hayata geçirmiş olacağız ve Eskişehir ilk defa elektrikli otobüsle de tanışmış olacak.' diye konuştu.

Toplu taşımanın önemine değinen Ünlüce, 'Biz her zaman şunu söylüyoruz; toplu taşımayı ne kadar konforlu hale getirirsek bireysel araç kullanımını o kadar azaltırız. Eskişehir'de trafik çözümlemelerinde önceliğimiz bu. 2026 Eskişehir yılında hep beraber Eskişehir için çalışıp çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz. Bu şehri birlikte var ettik, birlikte daha da güzel yapacağız.' dedi.

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Ünlüce, şoförlere kazasız sürüşler dileyerek yeni otobüslerin Eskişehir'e hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Isuzu Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, Başkan Ayşe Ünlüce'ye temsili anahtar teslim etti. Daha sonra protokol üyeleriyle birlikte otobüsleri inceleyen Başkan Ünlüce, direksiyon başına geçti.