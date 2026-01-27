Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Kütahya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 71. kuruluş yılı etkinliğinde mühendislerle bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Kütahya İl Temsilciliği'nin düzenlediği 71. Kuruluş Yılı Plaket Töreni ve Geleneksel Oda Gecesi programına katıldı. Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, meslekte uzun yıllarını tamamlayan üyelere onur plaketleri takdim edildi.

Programda konuşan Başkan Kahveci, mühendislerin şehirlerin planlanmasından sanayiye, altyapıdan teknolojiye kadar birçok alanda kritik rol üstlendiğini vurgulayarak, 'Şehirlerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesinde mühendislerimizin emeği çok büyük. Mesleğine yıllarını vermiş, bilgi ve tecrübeleriyle örnek olmuş tüm mühendislerimizi gönülden tebrik ediyorum' dedi.

Plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının ardından etkinlik, geleneksel oda gecesi programıyla sona erdi.