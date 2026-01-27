Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ocak tarihli Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliği'ne atanan Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği'nde gerçekleşen ziyarete, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hakan Çakır'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Musa Keskin ve Muhammer Kızılırmak, Genel Sekreter Sefer Demir, Sayman Berkay Kılıç ile yönetim kurulu üyeleri Sibel Kabasakal ve Tolga Hünkar katıldı.

Ziyarette, Düzce'nin sorunları, çözüm önerileri ve kentin tanıtımına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Mehmet Makas, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sahadaki sorunların kendilerine aktarılması noktasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, 'Gazeteciler, sorunların bize aktarılması ve Düzce'nin tanıtılması konusunda çok önemli bir konumdadır. Birlikte çalışırsak güçlü oluruz. Sahadaki sorunları bize iletin, gereğini yapmazsak bizi eleştirin.' dedi.

Düzce'nin turizm potansiyeline de değinen Makas, kentin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımının artırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Düzce turizm konusunda çok güzel bir yer. Bu güzelliği hep beraber duyuralım, herkes görsün.' ifadelerini kullandı. Vali Makas, Valilik kapısının her zaman basın mensuplarına açık olduğunu belirterek, gazetecilerin Düzce için önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.