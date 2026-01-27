Kocaeli'de Ara tatilde olan Çayırovalı minikler, çocuk tiyatrolarıyla hem eğleniyor hem de öğreniyor. Okullarda ikinci eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala, Çayırovalı çocuklar tatilin keyfini Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde çıkarıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi, ara tatilde Çayırovalı çocukları, ara tatilde birbirinden renkli etkinliklerle buluşturuyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen çocuk tiyatrosu etkinliklerine ilgi çok büyük.

Karne tatili vesilesiyle çocuklarıyla tiyatroları dolduran aileler de, kendilerine sağlanan sosyal imkanlardan ötürü memnun. Karne tatili boyunca ilk olarak Miyav Karnavalı isimli çocuk tiyatrosunu izleyen çocuklar, geçtiğimiz Pazar günü ise 'Taş Prenses' isimli çocuk tiyatrosunu yerinde takip etti.

EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ OYUNLAR

Eğlendirici olduğu kadar da öğretici olan oyunların üçüncüsü ise bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Hayaller Treni isimli çocuk tiyatrosu için, salonu hınca hınç dolduran Çayırovalı çocuklar ve aileleri, güzel bir etkinliğe katılmanın mutluluğu ile tiyatrodan ayrıldı.

Oyun sonrasında ise Çayırova Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Karne tatilinin son etkinliği ise 1 Şubat Pazar günü, 'Dört Kafadar' isimli çocuk tiyatro oyunu olacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyun saat 12.00 ve 14.00 olmak üzere iki seans olarak izleyicisiyle buluşacak.