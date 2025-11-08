Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kız Çocuklarına Destek Derneği iş birliğiyle yürütülen 'Antalya Çevre Hakları Rotaları' projesi kapsamında çocuklara yönelik hak temelli eğitim rotaları oluşturdu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kız Çocuklarına Destek Derneği tarafından UNICEF iş birliğiyle 'Antalya Çevre Hakları Rotaları' projesi yürütüyor.

Projenin ilk etabında, uluslararası Yeşil Bayrak sertifikasına sahip Atatürk Kültür Parkı'nda çocuklara rehberlik edecek uygulayıcılara 3 saatlik eğitim verildi. Eğitimde çevre haklarının çocuklara nasıl aktarılacağına dair uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

UYGULAYICILAR İÇİN REHBERLİK EĞİTİMİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği proje Antalya'da beş farklı çocuk hakları rotası hedefleniyor. Oluşturulan rotalar sadece yürüyüş ve doğa gözlemleri değil; çevre ve çocuk haklarının birlikte tartışılabileceği, öğrenilebileceği ve savunulabileceği uygulamalı bir eğitim ortamı haline getirilecek. Oluşturulan 5 rotadan biri olan Yeşil bayrak ödüllü Atatürk Kültür Parkı'nda çocuklara rehberlik edecek, çevre haklarının çocuklara aşılanmasına öncülük edecek uygulayıcılar için 3 saatlik rehberlik eğitimi verildi.

ŞEHİR BİR ÖĞRENME ORTAMINA DÖNÜŞÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan, proje ile çocuklarda orman ekosistemi, afetlere hazırlık, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, 'Çocuk hakları temelinde hazırlanan bu rotalar sayesinde şehrimiz aynı zamanda açık hava öğrenme ve spor ortamına dönüşüyor' ifadelerini kullandı.