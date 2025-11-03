Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama Projesi, 6-24 ay aralığındaki bebeklerin sağlıklı beslenmesi için her ay 6 kavanoz mama desteği sağlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek olmak ve bebeklerin sağlıklı gelişimini güvenceye almak amacıyla Halk Mama Projesi'ni sürdürüyor. Proje kapsamında 6-24 ay aralığındaki her bebek için aylık 6 kavanoz mama temini yapılıyor. 31 Ağustos itibariyle toplam bin 569 bebek ve bin 525 aileye ulaşıldı. Bugüne dek 47 bin 910 kavanoz mama dağıtıldı.

PROJEYLE HİÇBİR BEBEK BESLENMEDEN MAHRUM KALMAYACAK

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, projeyle birlikte hiçbir bebeğin beslenmeden mahrum kalmayacağını ifade ederek '6-24 ay arasındaki bebeklere yönelik Halk Mama Projesi'ni Antalya'da hiçbir bebeğin sağlıklı beslenmeden mahrum kalmaması için başlattık. Bebeklerimizin dengeli ve besleyici mama desteğiyle gelişimlerini sağlıklı şekilde sürdürmelerine katkı sağlıyoruz. Başvurular belediyemizin internet sayfası üzerinden yapılıyor. Her bebek için aylık 6 kavanoz dağıtımı yapıyoruz. 31 Ağustos 2025 itibarıyla bin 569 bebeğe ve bin 525 aileye ulaştık. Toplam 47 bin 910 kavanoz mama dağıtıldı. Bebekler 24 ayını doldurana kadar her ay projemizden faydalanmaya devam edecek' dedi.