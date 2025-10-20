Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 5-6 Aralık'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 5'incisini düzenlediği '+0.5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı' bu yıl 'Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak' temasıyla gerçekleşecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin artan hava sıcaklığı, azalan doğal kaynaklar, yükselen deniz seviyeleri, düzensiz yağışlar, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal felaketlerle kendini gösteren iklim krizine dikkat çekmek üzere ilkini 2021'de gerçekleştirdiği +0.5 Akdeniz'in Geleceği İklim Çalıştayı'nın 5'incisi 5-6 Aralık'ta toplanacak.

Geçen yıl, 'Antalya 2050 İklim Senaryoları' temasıyla gerçekleşen çalıştayda Antalya'nın iklim krizine bağlı olarak yaşayabileceği öngörülen değişimler yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuş; iklim krizinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren sergisi 'Exitium - Yok Oluş' büyük beğeni toplamıştı.

Bu yılki buluşmada ise, Akdeniz havzasında iklim değişikliğinin etkileri, enerji dönüşümü ekseninde değerlendirilecek. Güneş, rüzgar ve dalga gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgesel potansiyeli üzerinden; ekosistem dengesi, akıllı kent yönetimi, adil dönüşüm ve enerjiye erişim hakkı başlıklarıyla bütüncül biçimde ele alınacak. Bunların sonucunda ise uygulanabilir politika önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.