Bursa'da Nilüfer Belediyesi, yeni kardeş kenti Portekiz'in Castelo Branco Belediyesi'nden gelen heyete ev sahipliği yaptı. Ziyarette iki kent arasındaki iş birliği ve yatırım olanakları görüşülürken, düzenlenen etkinlikte konuk şehrin kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, uluslararası kardeş kent ilişkilerini geliştirmek amacıyla Portekiz'in Castelo Branco Belediyesi Başkanı Leopoldo Rodrigues ve beraberindeki heyeti konuk etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ilk buluşmada, iki kent arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ortaklık fırsatları masaya yatırıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in ev sahipliği yaptığı görüşmede konuk heyette; Castelo Branco Belediye Başkanı Leopoldo Rodrigues'in yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Christelle Domingos ile Stratejik Projeler ve Yatırım Müdürü Celia Ferreira yer aldı. Görüşmede, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, iki kentin ortak geleceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Yeni kardeş kentimiz Castelo Branco'nun Belediye Başkanı Leopoldo Rodrigues ve heyetini Nilüfer'de konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Kentlerimiz arasındaki yatırım fırsatlarını ve iş birliği olanaklarını değerlendirdik. İnanıyorum ki bu güçlü başlangıç, Nilüfer ve Castelo Branco arasında uzun yıllar sürecek verimli ve kalıcı ortaklıkların kapısını aralayacak, kentlerimiz arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendirecektir. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.'

Castelo Branco Belediye Başkanı Leopoldo Rodrigues de Nilüfer'de gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek iş birliğinin önemine dikkat çekti. Rodrigues, 'Nilüfer'de bulunmaktan ve bu sıcak karşılamadan dolayı çok mutluyuz. Bu kardeşlik bağının sadece kağıt üzerinde kalmayacağına, hem kültürel hem de ekonomik anlamda somut projelere dönüşeceğine inanıyoruz. İki kent arasındaki deneyim paylaşımı bizler için oldukça değerli' dedi.

PANCAR DEPOSU'NDA TANITIM ETKİNLİĞİ

Heyetin Nilüfer'deki temasları kapsamında, Pancar Deposu'nda 'Castelo Branco'yu Tanıyoruz' başlıklı bir tanıtım ve ağ kurma programı gerçekleştirildi. Etkinlikte Castelo Branco Belediyesi Stratejik Projeler ve Yatırım Müdürü Celia Ferreira bir sunum yaptı. Ferreira; katılımcılara Castelo Branco'nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini anlatırken, bölgedeki yatırım imkânları hakkında da detaylı bilgiler paylaştı.

Program, iki kent arasındaki bağları kültürel bir deneyimle pekiştiren özel bir tadım etkinliğiyle sona erdi. Davetliler, etkinlik sonunda Portekiz'in Castelo Branco bölgesine özgü meşhur peynir, zeytin ve zeytinyağı gibi yöresel ürünleri tatma fırsatı buldu.