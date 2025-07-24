Antalya Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların fahiş ecrimisil bedelleri ve tahliye tehditleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 4706 sayılı yasanın Kızılarık’ta da uygulanması için çağrı yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi’nde vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Mahalle sakinlerinin kuşaklardır yaşadıkları evlerinde huzur içinde oturamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 4706 sayılı yasayı Antalya’nın diğer mahallelerinde uygularken Kızılarık’ta işletmemesi “kabul edilemez bir ayrımcılık” olarak nitelendirildi.

Belediye, mahalle sakinlerinin 30 gün içinde “tahliye, yıkım ve terk” yazılarıyla karşılaştığını, bu durumun sosyal hukuk devleti anlayışına aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Vatandaşını kendi yurdunda yabancı konumuna düşürmek, aidiyet bağlarını koparmak ve çaresizliğe mahkum etmek, devletin varlık amacına terstir” denildi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 4706 SAYILI YASA UYGULANSIN

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık sakinlerinin tek isteğinin diğer mahallelerdeki gibi hak sahibi oldukları topraklarda güvenli ve huzurlu bir yaşam olduğunu belirtti.

Sorunun çözümü için 4706 sayılı yasanın Kızılarık’ta da adil bir şekilde uygulanması ve mahalle sakinlerinin tapularına kavuşması gerektiği ifade edildi. Belediye, adalet, eşitlik ve insan onuruna saygının gereği olarak bu sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.