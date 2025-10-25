Bornova Belediyesi'nin 6 farklı noktada kurduğu Kent Bostanları'nda 481 kadın, ücretsiz tahsis edilen alanlarda kendi sebzelerini yetiştirerek üretime katılıyor. Kadınlar, hem doğayla buluşmanın hem de sosyalleşmenin mutluluğunu yaşarken, Başkan Ömer Eşki projeyle kadın emeğinin kente bereket kattığını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin yaklaşık 1,5 ay önce hayata geçirdiği 6 Kent Bostanı arasında en büyüğü olan EVKA-4 Kent Bostanı, kadınların üretimle buluştuğu, doğayla yeniden bağ kurduğu bir yaşam alanına dönüştü. Toprakla buluşan kışlık sebze fideleri büyürken, bostanlarda üretim yapan kadınlar hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de sosyalleşmenin keyfini çıkarıyor.

Bornova Belediyesi; Pınarbaşı, Altındağ, Mevlana, Işıkkent, Rafetpaşa ve EVKA-4 mahallelerinde kurduğu toplam 6 Kent Bostanı ile 481 kadına kendi ürününü yetiştirme imkânı sunuyor.

Projede yer alan kadınlara 25 metrekarelik alanlar ücretsiz olarak tahsis edilirken, fideler de belediye tarafından sağlanıyor. Kadınlar, domates, biber, patlıcan, bamya, soğan ve ıspanak gibi ürünleri yetiştirerek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ailelerini doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturuyor.

Toplam 25 bin 900 metrekarelik alanda 481 kadın üretimin parçası oldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Bostanları projesinin hem sosyal hem de ekonomik bir dönüşüm yarattığını belirterek, 'Kadınlarımız bu kentte yalnızca tüketici değil, üretimin de güçlü bir parçası. Kent Bostanları ile hem doğayla bağ kuruyorlar hem de dayanışma içinde üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kadın emeğiyle Bornova daha bereketli, daha güçlü olacak.' dedi.