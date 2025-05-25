Antalya Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne bu yıl da layık görüldüANTALYA (İGFA) - TÜRÇEV’in Mavi Bayrak Programı kapsamında her yıl gerçekleştirdiği çevre eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri değerlendirmesi sonucu verilen ödül, Muratpaşa Belediyesi’nin çevre alanındaki sürdürülebilir ve kapsayıcı çalışmalarını bir kez daha tescilledi.

Muratpaşa Belediyesi’ne ödül getiren çalışmalar arasında +0,5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı, Çevre Etkinlikleri, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamındaki “Food Trails – Gıda Yolları” öğrenme programı, Muratpaşa Genç İklim Buluşması, Bahçede Yaşam Var etkinlikleri, deniz dibi temizlikleri ve çevre ile iklim temalı özel günlerde düzenlenen çeşitli faaliyetler yer aldı.

Belediye, ayrıca geçen yıl, 14 ilkokul ve ortaokulda çevre farkındalık etkinlikleri düzenleyerek bin 80 öğrenciye ulaştı. Yıl boyunca 38 farklı alanda gerçekleştirilen çevre etkinliklerine ise toplam 6 bin 906 ilçe sakini katıldı.