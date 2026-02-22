Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesinin Ulukapı Mahallesi'nde önemli bir içme suyu altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Dünya Bankası kredili olarak yürütülen ve yaklaşık 500 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerliyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat genelinde altyapı yatırımlarını planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürürken, artan nüfus ve mevsimsel yoğunluğu da dikkate alarak içme suyu teminine yönelik projelerini eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.

İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarla mevcut altyapı güçlendirilirken, vatandaşların güvenli ve sürdürülebilir içme suyuna erişiminin sağlanması amacıyla yatırımlar aralıksız devam ediyor.

ÇOK YÖNLÜ VE KOORDİNELİ İMALAT SÜRECİ

Proje kapsamında 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ile klor binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra kuyular bölgesi ile Manavgat İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden çıkan Ø1000 milimetre çapındaki terfi içme suyu iletim hatlarının imalatı sahada eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Hat güzergâhları üzerinde yer alan sanat yapılarının inşası ile birlikte, sistemin sağlıklı ve kesintisiz şekilde işletilmesini sağlayacak tüm elektromekanik ekipmanların temin ve montaj çalışmaları da koordineli bir şekilde sürdürülüyor.

TERFİ HATTI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Proje kapsamında saniyede 750 litre su iletim kapasitesine sahip DN1000 çaplı terfi hattının imalatı planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor.

Toplamda yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğa sahip olan hat üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 5,2 kilometrelik içme suyu boru hattının döşenmesi tamamlandı. Kalan bölümlerde çalışmalar aralıksız şekilde sürüyor.

MANAVGAT'IN GELECEĞİNE GÜÇLÜ VE DAYANIKLI ALTYAPI

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yalnızca mevcut ihtiyaçların değil, Manavgat'ın gelecekteki içme suyu talebinin de güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor.

Aynı zamanda altyapının olası afetlere karşı daha güçlü ve dayanıklı hâle getirilmesi amaçlanıyor.