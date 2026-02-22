İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, çalışma yaşamında şiddet, taciz ve ayrımcılığı sona erdirmeyi hedefleyen 'Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, kurumsal yapısında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve her türlü şiddetin önüne geçmek adına önemli bir adım attı.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen '190 sayılı İş Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi' ile uyumlu olarak hazırlanan Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı.

Ulusal mevzuata uygun şekilde titizlikle hazırlanan belge; kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), fiziksel şiddet ve her türlü ayrımcılığın önüne geçmeyi amaçlıyor. İmzalanan tutum belgesi sadece bir niyet beyanı olmanın ötesinde, somut eylem planlarını da içeriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yönetilecek süreç kapsamında belediye personeline yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenecek, şiddet ve tacizi engelleyici koruyucu mekanizmalar kurulacak, mağduriyeti önleyecek kurumsal politikalar tavizsiz bir şekilde uygulanacak.

İmzalanan politika belgesi ile belediye bünyesinde görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel ve stajyerler dâhil tüm çalışanlar için fiziksel, psikolojik, cinsel ve dijital şiddet ile tacize karşı sıfır tolerans ilkesi benimsenecek, ayrımcılığa karşı etkin mücadele yürütülecek.

ŞİDDETLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, her türlü şiddetle mücadelenin evde, işyerinde, sokakta ve toplumun her alanında sürmesi gerektiğini ifade ederek, 'Sözleşmede şiddet ve taciz konusunda cinsiyet temelli bir ayrım yapılmasa da biliyoruz ki kadınlar bu sorunlardan çok daha fazla etkileniyor. Bugün hala kadınlar; ev içi şiddet, iş yerinde ayrımcılık, ücret eşitsizliği, bakım yükleri ve toplumsal cinsiyet kalıplarıyla mücadele ediyor. İmzaladığımız bu sözleşmeyle, tüm Türkiye'ye Narlıdere'mizden bir mesaj vermek istiyoruz. Biz bu belgeyi sadece çalışma alanıyla sınırlamıyor, herkesin hayatının merkezine koyması gereken toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bizler; emeğin sömürülmediği, insan onuruna yakışır bir iş ortamının ancak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bakış açısıyla inşa edilebileceğine inanıyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak, İzmir'in ve Türkiye'nin demokratik, çağdaş ve eşitlikçi yüzü olmaya devam edecek; daha eşit, daha güvenli, daha adil bir yaşam için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.