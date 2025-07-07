Antalya'da Kumluca Belediyesi, Günay Sahil Tesisleri’nde modern ve doğayla uyumlu bir kır düğün salonunu hizmete açtı. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, “Çiftlerin mutlu anlarına ev sahipliği yapmak gurur verici” dedi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediyesi, sosyal alan yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Günay Sahil Tesisleri’nde modern bir kır düğün salonunu halkın hizmetine sundu.

Açık hava konseptiyle tasarlanan salon, yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzarası, ferah atmosferi ve doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çekiyor.

Belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tamamlanan kır düğün salonu, Kumluca’ya yeni bir sosyal alan kazandırdı.

Proje, ilçenin doğal güzelliklerini ön plana çıkararak vatandaşlara modern ve ferah bir ortam sunuyor.

BAŞKAN AVCIOĞLU’NDAN MUTLULUK MESAJI

Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, açılışla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl göreve geldiğimizde Günay Sahil Tesisleri’nin potansiyelini daha iyi değerlendirmek için çalışacağımızı söylemiştik. Bir yılın sonunda kır düğün salonumuzu hizmete açtık. Çiftlerimizin mutlu anlarına ev sahipliği yapmak bizler için gurur ve mutluluk kaynağı. Dünya evine girecek tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, bu yeni alanın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ayrıca Avcıoğlu, Adrasan Düğün Alanı ve Beykonak Düğün Salonu’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını, diğer düğün alanlarındaki çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.